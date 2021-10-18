«Чому вона терпіла»: дружина Павліка висловила свою версію краху його попереднього шлюбу

Між колишньою та нинішньою дружинами Віктора Павліка розгорівся неабиякий скандал в Мережі. Екс-дружина артиста Лариса Созаєва повідомила, що її хочуть виселити з квартири, а нинішня дружина, Катерина Репяхова, порадила жінці зайнятися собою і самостійно будувати своє життя.

Виною всьому квартирне питання. Репяхова заявила, що вони з Віктором пропонують Ларисі 100 тисч доларів, а та нібито маніпулює і виставляє їх в негативному світлі.

Поки сам Павлік мовчить, Катерина не вважає, що вони чинять неправильно. Навпаки, на її думку, так буде краще для всіх. Але Лариса так не вважає.

Крім того, Репяхова здивувала одкровеннями про те, як починалися їхні стосунки з Павліком. Каже, що не вважає себе розлучницею. За її словами, тоді у Віктора були проблеми з алкоголем, він запивав, зривав концерти, а вона допомогла йому подолати залежність.

«Мені кажуть, що я розбила сім'ю. Я мовчати не буду, якщо правда на моєму боці. Коли я зустріла Віктора, у нього були великі проблеми з алкоголем. Настільки великі, що це була реанімація кожен раз. Коли я приїжджала в реанімацію, ніякої дружини там не було. Ми це разом з ним подолали. Лариса це знає і не може з цим змиритися», — заявила Катерина.

Вона також звернулася до Лариси з питанням: чому вона терпіла, якщо знала про зради чоловіка?

«Вона сама особисто мені говорила, що я не перша, а третя-четверта. Тобто вона з цим жила, її це влаштовувало. Я тільки за те, щоб вона брала на себе відповідальність за своє життя. Якщо це її все життя влаштовувало і їй було досить того, що у неї є дах над головою і її годують, не я в цьому винна. Чому раніше вона не схаменулася і не змінила своє життя? Не мені, звичайно, про це судити, але хоча б зараз не потрібно заважати жити мені», — сказала Репяхова.

Нагадаємо, Репяхова стала четвертою дружиною Віктора Павліка. Чотири місяці тому вона подарувала артистові сина Михайла.

фото Instagram.com/repyahovakate

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