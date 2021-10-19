Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло вперше вийшла у світ у сукні

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яка нещодавно засвітилася на побаченні з 31-річним темношкірим репером, відвідала в Лос-Анджелесу прем'єра фільму «Вічні», де зіграла одну з ролей, з п'ятьма з шістьох її дітей — 20-річним Меддоксом, 16-річної Захарою, 15-річної Шайло, 13-річними двійнятами Ноксом і Вів'єн. Про це повідомляє видання People.

Angelina Jolie Brings Kids Maddox, Zahara, Shiloh, Vivienne and Knox to Eternals Premiere https://t.co/oYjjzsj4Pq - People (@people) October 19, 2021

Вже майже доросла Шайло викликала справжній фурор, вперше з'явившись на публіці у сукні. Раніше біологічна дочка Джолі і Бреда Пітта одягалася, як хлопчик. І хотіла, щоб її називали чоловічим ім'ям - Джон або Шакс. Ходили навіть чутки про те, що вона збирається офіційно змінити стать. Однак останнім часом Шайло стала більш жіночною. На прем'єру вона одягла одну з суконь своєї матері, яке перешили під підлітка. У соцмережах стали сперечатися, на кого більше схожа Шайло - батька чи матір.

Nah this Brads twin fo sho. She actually looks just like her dad when he was in Troy. https://t.co/RTmOFz2uVx - Alex (@ACindahouzzz) October 19, 2 021

Sorry but Shiloh Jolie Pitt looks like BRAD. pic.twitter.com/BRsO4NG2yU - Rae The Writer (@WriteAsRae) October 19, 2021

Захара також прибула у сукні Джолі — в якій та з'явилася на церемонії вручення премії «Оскар» у 2014 році. Чоловіча частина сім'ї була в чорному. Жіноча скоординувала свої наряди в нейтральній кольоровій гамі: сама Анджеліна була в брунатному, Шайло — в бежевому, Захара — в сріблястому, а Вів'єн — в білому.

Раніше «ФАКТИ» писали — Справа на 164 мільйони доларів: Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі.

Фото Instagram / Twitter

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