Дівчинка: у Влада Ями поповнення в родині

Відомий хореограф, суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма, який заінтригував новиною про «серйозне рішення», розповів про поповнення в родині. У них з'явилася дівчинка — щеня породи мальтіпу.

Влад зізнався, що не хотів цього два роки, але дружина Ліліана і син Леон змогли переконати його.

«Я впирався два роки, але вони були в більшості … Ні, я люблю собак, але з нашим графіком був упевнений, що це неможливо. А потім згадав, що життя одне, вирішив піддатися дружині і синові і … здається тепер ми щасливіші», — написав Влад і показав фото нового члена сім'ї.

Також хореограф запропонував фоловерам придумати для вихованця яскраве гарне ім'я.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» Влад Яма розкрив подробиці залаштунків «Танців із зірками» і розповів про сімейне життя.

фото Instagram.com/vladyama_official

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