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Кім Кардаш’ян викупила у Каньє Веста свій будинок за 23 мільйони доларів

15:30 19 жовтня 2021
Кім і Каньє з дітьми

Кім Кардаш’ян, яка зараз домовляється про умови розлучення зі своїм чоловіком-репером Каньє Вестом (який офіційно змінив ім'я і тепер називається просто Йє), погодилася заплатити йому 20 мільйонів доларів за лос-анджелеський особняк, який вони купували разом. Раніше стало відомо, що старша дочка Кардаш’ян і Веста вважає цей будинок «потворним».

Крім того, як повідомляє видання TMZ, Кім окремо викупила у Каньє-Йє за три мільйони доларів ще й вміст їхнього особняка. Тепер Кім — одноосібна власниця маєтку, який вони з чоловіком придбали у 2014 році за 20 мільйонів доларів. Після масштабного ремонту вартість будинку зросла до 60 мільйонів доларів. Багаторічним ремонтом, який обійшовся ще у 20 мільйонів, в основному займався Вест, який найняв для цього відомого бельгійського дизайнера інтер'єрів і торговця антикваріатом Акселя Вервордта.

Вест недавно виставив на продаж своє ранчо у штаті Вайомінг за ціною 11 мільйонів доларів. У нього ще є власний особняк в Малібу вартістю 57 мільйонів, який він купив у вересні.

Інсайдер каже — Каньє не втрачає надії, що Кім передумає з ним розлучатися. І визнає, що не завжди був хорошим чоловіком. Він знає, що заподіював Кім біль, але завжди буде любити її. Сама Кардаш’ян не збирається відновлювати шлюб і готова запропонувати Каньє лише свою дружбу.

Раніше, як писали «ФАКТИ», старша сестра Кім Кортні Кардаш’ян оголосила про свої заручини.

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