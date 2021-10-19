Буде хіт: Андрій Данилко записав нову пісню для Сердючки

Андрій Данилко, який став суддею шоу «Маска», порадував шанувальників творчості Вєрки Сердючки. Шоумен опублікував фрагмент нової пісні та показав, як працює над матеріалом на студії в Стокгольмі. Поки Данилко тримає інтригу і не повідомляє назву треку. Ясно тільки, що композиція буде англійською мовою.

«Спасибі за музику. Стокгольм, жовтень, 2021», — написав під постом Андрій Данилко.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко відзначав день народження. Йому виповнилося 48 років. Зіркові колеги засипали його привітаннями в Мережі.

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