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Шоу-бізнес

Буде хіт: Андрій Данилко записав нову пісню для Сердючки

15:15 19 жовтня 2021
Андрій Данилко

Андрій Данилко, який став суддею шоу «Маска», порадував шанувальників творчості Вєрки Сердючки. Шоумен опублікував фрагмент нової пісні та показав, як працює над матеріалом на студії в Стокгольмі. Поки Данилко тримає інтригу і не повідомляє назву треку. Ясно тільки, що композиція буде англійською мовою.

«Спасибі за музику. Стокгольм, жовтень, 2021», — написав під постом Андрій Данилко.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Данилко відзначав день народження. Йому виповнилося 48 років. Зіркові колеги засипали його привітаннями в Мережі.

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