На популярну російську співачку завели кримінальну справу через фото Волочкової

Анастасія Волочкова та її адвокати добилися кримінальної справи проти тих, хто виклав в мережі непристойне фото балерини, зняте біля її будинку. Волочкова задоволена, що її кривдники підуть під суд за вторгнення в приватне життя, і записала відповідне звернення в Instagram.

Представники Волочкової підкреслили, що справа відкрита не просто за фактом, а встановлено конкретних осіб, які і будуть нести відповідальність за скандальне фото. За даними СтарХіт, слідство підозрює відому співачку, солістку групи «Стрілки» Катерину Любомську.

Фото, через яке Волочкова пішла до поліції, це знімок балерини в непривабливий момент — під час сидіння на ділянці біля будинку і справляння природньої потреби.

«Спочатку хизувалися як курки, бігали на канали, лили на мене бруд, піарилися. А тепер, коли ми говоримо: ось вам „криміналка“, то вони злякалися», — заявила Волочкова.

Нагадаємо, Волочкова не перший рік скаржиться, що про неї пишуть як про жінку, а не як про балерину, а навколо її імені постійно виникають скандали. Останні виступи Анастасії були розкритиковані, звучали зауваження, що «йти потрібно вчасно», а Волочкова тим часом виступила з викриттями з приводу зловживань у московському театрі.

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