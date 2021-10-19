26.24 / 26.41 30.39 / 30.70
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

На популярну російську співачку завели кримінальну справу через фото Волочкової

18:24 19 жовтня 2021
волочкова

Анастасія Волочкова та її адвокати добилися кримінальної справи проти тих, хто виклав в мережі непристойне фото балерини, зняте біля її будинку. Волочкова задоволена, що її кривдники підуть під суд за вторгнення в приватне життя, і записала відповідне звернення в Instagram.

Представники Волочкової підкреслили, що справа відкрита не просто за фактом, а встановлено конкретних осіб, які і будуть нести відповідальність за скандальне фото. За даними СтарХіт, слідство підозрює відому співачку, солістку групи «Стрілки» Катерину Любомську.

Фото, через яке Волочкова пішла до поліції, це знімок балерини в непривабливий момент — під час сидіння на ділянці біля будинку і справляння природньої потреби.

«Спочатку хизувалися як курки, бігали на канали, лили на мене бруд, піарилися. А тепер, коли ми говоримо: ось вам „криміналка“, то вони злякалися», — заявила Волочкова.

Нагадаємо, Волочкова не перший рік скаржиться, що про неї пишуть як про жінку, а не як про балерину, а навколо її імені постійно виникають скандали. Останні виступи Анастасії були розкритиковані, звучали зауваження, що «йти потрібно вчасно», а Волочкова тим часом виступила з викриттями з приводу зловживань у московському театрі.

216

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Борис Моїсеєв

Тяжкохворий Борис Моїсеєв просить вивезти його з Росії

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

Деяким українцям підвищать пенсію на 930 гривень: дата та кого стосується

Пенсіонерка

«На двох стільцях»: в ПФУ пояснили, чи можна отримувати пенсію за вислугу років і одночасно працювати за сумісництвом

Пенсійне посвідчення

Перерахувати за іншим коефіцієнтом: в ПФУ назвали умови для перегляду розміру пенсій

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.