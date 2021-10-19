Приватний літак і танці під Монатіка: Лобода з розмахом відсвяткувала день народження в Еміратах

18 жовтня свій день народження святкувала Світлана Лобода. З нагоди 39-річчя співачка на приватному літаку прилетіла в Дубай (ОАЕ), а масштабне святкування було організоване на пляжі.

На дні народження співачка з'явилася у вбранні, що нагадувало пляжне: сукні-сітці, інкрустованій кристалами, і чорному купальнику.

Святкування було організовано на пляжі

Більшу частину вечора Лобода співала і танцювала разом з Дмитром Монатіком.

Чим далі, тим більше розкутими ставали танці.

У перервах співачка пригощалася шампанським і читала повідомлення з привітаннями. А прийшовши в номер в готелі, похвалилася подарованими розкішними букетами троянд.

На день народження Лобода покликала не тільки друзів з шоу-бізнесу. Фотозвіти c свята виставив в Instagram модельєр Бічолла Тетрадзе.

Святкування продовжилося наступного дня. Компанія розмістилася в одному з ресторанів в Дубаї. Іменинниці піднесли торт з одною свічкою, і Лобода її задула під дружні оплески.

Нагадаємо, нещодавно Лобода розповіла, що оселилася в теплій європейській країні біля моря. Старша дочка співачки буде жити з бабусею в Москві і ходити в елітну школу разом з дітьми Пугачової та Галкіна.

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