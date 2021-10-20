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Шоу-бізнес

Колишня дружина DZIDZIO засвітилася на прем'єрі його фільму

10:49 20 жовтня 2021
Колишня дружина DZIDZIO Ярослава

Колишня дружина DZIDZIO співачка SLAVIA, яка присвятила йому свою зворушливу композицію, засвітилася на прем'єрі комедії «Де гроші?». Гучна презентація із зірковими гостями пройшла в столичному кінотеатрі. Ярослава (справжнє ім'я артистки) показала в Інстаграм фото і відео, привітала колишнього і закликала всіх дивитися фільм.

В інтерв'ю Каті Осадчій Ярослава сказала, що у них з Михайлом збереглися дружні стосунки, вони нормально спілкуються, іноді телефонують одне одному.

А DZIDZIО в коментарі сайту ТСН.ua розповів, як вони з екс-дружиною поділили майно.

«Ми майно поділили. Ну як, ми його не поділили. Я просто віддав все Славі. Я вчинив так, як повинен був вчинити чоловік. Ця квартира, яка залишилася у Слави, вона дуже красива. Ну я і подумав, навіщо ділити собаку навпіл. Це не добре, тому я вирішив її подарувати «, — розповів Михайло.

Також він зізнався, що між ними з Ярославою залишилися ще не закриті питання.

Раніше SLAVIA розповіла, чому хоче змінити прізвище і про те, як її дістав хайп на їхньому розлученні.

фото Instagram.com/slavia_official

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