Колишня дружина DZIDZIO засвітилася на прем'єрі його фільму

Колишня дружина DZIDZIO співачка SLAVIA, яка присвятила йому свою зворушливу композицію, засвітилася на прем'єрі комедії «Де гроші?». Гучна презентація із зірковими гостями пройшла в столичному кінотеатрі. Ярослава (справжнє ім'я артистки) показала в Інстаграм фото і відео, привітала колишнього і закликала всіх дивитися фільм.

В інтерв'ю Каті Осадчій Ярослава сказала, що у них з Михайлом збереглися дружні стосунки, вони нормально спілкуються, іноді телефонують одне одному.

А DZIDZIО в коментарі сайту ТСН.ua розповів, як вони з екс-дружиною поділили майно.

«Ми майно поділили. Ну як, ми його не поділили. Я просто віддав все Славі. Я вчинив так, як повинен був вчинити чоловік. Ця квартира, яка залишилася у Слави, вона дуже красива. Ну я і подумав, навіщо ділити собаку навпіл. Це не добре, тому я вирішив її подарувати «, — розповів Михайло.

Також він зізнався, що між ними з Ярославою залишилися ще не закриті питання.

Раніше SLAVIA розповіла, чому хоче змінити прізвище і про те, як її дістав хайп на їхньому розлученні.

фото Instagram.com/slavia_official

275

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter