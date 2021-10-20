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Шоу-бізнес

За межею: Собчак і Івлєєва обурили пристрасним поцілунком

11:51 20 жовтня 2021
Поцілунок Собчак і Івлєєвої

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка потрапила в аварію зі смертельним результатом, спровокувала новий скандал. Його співучасницею стала епатажна телеведуча Настя Івлєєва. Ксенія стала гостею її нового шоу «Королівські кобри». Для залучення уваги аудиторії до нового продукту зірки куражилися, як могли: жартували, співали танцювали, Собчак навіть відшмагала Івлєєву боа і сіла на шпагат, підколовши «закляту» подругу Волочкову.

«Літні жінки так танцюють від відчаю, Настя. Ти до сорока це зрозумієш!», — примовляла Собчак.

А Івлєєва додала, що для більшого хайпу їм залишилося тільки «посмоктатися». «Ну ми ж не будемо цього робити?» , — сказала вона.

«О, бебі, я завжди за!» — відповіла Ксенія і зірки злилися у пристрасному поцілунку.

Фрагмент цього шоу Івлєєва опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм «на пам'ять». Але фоловери назвали витівку зірок «за гранню» і висловлюють своє обурення в коментарях.

До речі, до такого піар ходу вдавалися раніше Брітні Спірс і Мадонна, гурт «Тату», Собчак цілувалася з Тіною Канделакі, дружба з якою переросла у ворожнечу.

Нагадаємо, в аварії в Сочі Ксенія Собчак отримала незначні травми. Але її звинувачували в тому, що «підганяла» водія в аеропорт.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що Настя Івлєєва розлучилася з чоловіком Елджеем і залишила його ні з чим.

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