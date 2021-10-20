Доктор Моріарті мертвий: не стало зірки радянського фільму про Шерлока Холмса

У середу, 20 жовтня, помер актор Віктор Євграфов, який зіграв головного лиходія у радянському фільмі про Шерлока Холмса — доктора Моріарті.

Актор з 2000-х років жив у Самарській області, де керував Студією історичного трюку, був доцентом університету у Тольятті.

Фото зі сторінки актора у соцмережах, автор Микола Федорін

Як повідомляє tvsamara, 73-річний Віктор Євграфов помер у Самарі. Причиною називають проблеми із серцево-судинною системою. З чуток, причиною смерті став тромб, що відірвався.

Віктор Євграфов запам'ятався багатьом глядачам за фільмами про британського сищика. Ось сцена загибелі професора Моріарті у водоспаді після сутички з Холмсом — Лівановим.

Актор і каскадер був на місці своєї «загибелі» — біля Рейхенбаххського водоспаду у Швейцарії.

Фото Віктора Євграфова

Фото Віктора Євграфова.

До речі, у 2007 році в Новій Зеландії вийшла серія монет з героями радянських фільмів про Шерлока Холмса, на яких зображений і Віктор Євграфов у ролі професора Моріарті.

Раніше повідомлялося про смерть 56-річного актора Костянтина Глушкова, який знімався в серіалі «Універ», а також у проектах «Мент у законі» і «На розі, біля Патріарших».

Фото — скріншот.

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