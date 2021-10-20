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Дудь «влетів» на 100 тисяч через Моргенштерна

14:46 20 жовтня 2021
Моргенштерн і Дудь

Через інтерв'ю з репером Моргенштерном (Алішером Валієвим), якого нещодавно викликав «на бій» один з депутатів російської Держдуми, суд вирішив оштрафувати журналіста Юрія Дудя.

Як повідомляє «360 tv», йдеться про справу, що стосується «пропаганди наркотиків». Наразі з Дудя хочуть стягнути 100 тисяч рублів (близько 37 тисяч гривень).

Відзначається, що навесні цього року на журналіста поскаржилася Ліга безпечного інтернету, згадавши два його інтерв'ю — з репером, а також з блогером Івангаєм.

Тоді ж було заведено адміністративну справу за пропаганду наркотичних засобів. Юрій Дудь, який не з'явився на засідання, має намір оскаржити це рішення суду.

Нагадаємо, що після інтерв'ю Івангай (Іван Рудський) заявив, що Юрій Дудь вирізав з їхньої бесіди головний меседж — те, що бабуся блогера — жертва Голодомору, дідусь — жертва НКВС-репресій, і що Росія воює з Україною.

Після цього Дудь виклав вказаний фрагмент інтерв'ю з Івангаем без монтажних склеєних .

Фото зі сторінки Моргенштерна у соціальних мережах.

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