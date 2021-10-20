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Шоу-бізнес

Три роки немає з нами: артисти «Дизель Шоу» сумують за Мариною Поплавською

15:16 20 жовтня 2021
Марина Поплавська

Актриса «Дизель Шоу» Марина Поплавська загинула в страшній ДТП рівно три роки тому, 20 жовтня. Її рідним, друзям і колегам все ще важко прийняти втрату. У річницю смерті «дизелі» показали яскраві фото з Мариною і поділилися зворушливими спогадами про чудову актрису, дивовижну жінку і вірну подругу.

Художній керівник «Дизель Шоу» Єгор Крутоголов перебирав архівні фото, згадував життєві моменти і поділився одним з них.

«Натрапив на фотку з нашого з Катею „рожевого весілля“, коли Маринка спонтанно зголосилася бути тамадою і розривала нас своєю імпровізацією в образі церемоніймейстера житомирського РАГСу — на фото Катя вже плаче від сміху. Вона була однією з нас, вона була такою ж як ми, з одного тіста, з однаковим ДНК, вона була однієї крові, тому втратити таку людину неймовірно шкода. Спасибі, що була з нами, рідна душа, впевнений, що в наступних життях по-любому знайдемося і почудимо, як у колишні часи», — написав Крутоголов у Facebook.

Євген Сморигін, який часто грав у парі з Мариною, поділився фото з колегою. За його словами, актриса завжди вміла жартувати і сміятися над собою.

«Твої образи і ролі назавжди залишаться в пам'яті багатьох поколінь! Ти пішла, але обіцяла повернутися. Зустрінемося там …», — написав Євген в Інстаграм.

Яна Глущенко назвала актрису своєю улюбленою музою, яка назавжди залишиться в серці.

Актори відзначають, що їм дуже не вистачає Марини. Нагадаємо, 20 жовтня автобус з артистами «Дизель Шоу» потрапив в аварію на Житомирській трасі. Поплавська загинула на місці. Артисти отримали серйозні травми. На деякий час вони припинили концертну діяльність. Відновившись, вони знайшли в собі сили повернутися на сцену і перший концерт присвятили Марині Францівні.

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