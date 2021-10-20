Дуже потрібні гроші: чоловік їде від хворої на рак Анастасії Заворотнюк

Петро Чернишов, третій чоловік актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з онкологічним захворюванням, їде до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Як пише «КП», фігурист братиме участь у проекті Тетяни Навки, яка повідомила про гастролі в Дубаї — артисти виступатимуть там 4−5 грудня.

Видання стверджує, що Чернишов оплачує дороге лікування дружини, працюючи «на знос», щоб вилікувати Анастасію Заворотнюк, яка страждає через пухлину мозку.

Родина нічого не повідомляє про стан актриси. У пресі лише періодично з'являються повідомлення від знайомих Заворотнюк. В основному, вони розповідають, що через хворобу Анастасія поправилася. Деякі стверджують, що у неї виникли проблеми з вимовою і координацією.

Останнім часом актриса усамітнено живе у своєму заміському будинку у Крекшино.

Влітку цього року режисер Анатолій Демидов, посилаючись на інформацію від спільних з актрисою знайомих, вхожих до Заворотнюк, стверджував, що медикам вдалося повернути актрису у стадію ремісії. Він розповідав, що з Анастасією постійно знаходиться доглядальниця, і що актрисі складно самостійно пересуватися.

Фото з сайту https://www.kp.ru, автор Борис Кудрявов.

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