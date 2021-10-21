Гарячий ранок: оголена Каменських подражнила фанатів знімком зі спальні

Популярна співачка і заодно «арабська принцеса» Настя Каменських продовжує разом з чоловіком відпустку в сонячному Дубаї. Про що детально розповідає в своєму Isntagram.

Насамперед красуня вчора відзначилася на пляжі, а потім вирішила відправитися на шопінг — вона вирішила відразу переробити всі справи.

Сьогодні ж після насиченого дня Каменських пізно прокинулася — може собі дозволити, адже відпустка в розпалі. І насамперед красуня потягнулася за телефоном, щоб побажати доброго ранку передплатникам, адже їх у її мікроблога — більше п'яти мільйонів.

Зі спальні прямо в Instagram полетів пікантний кадр оголеної співачки. Настя, лежачи в ліжку, прикрилася долонькою і показала себе. Проте дівчина вирішила не позбавляти фанатів простору для уяви, тому обмежилася кадром по груди.

Пізніше парочка перемістилася на пляж, де Потап зняв дружину під час прийняття сонячних ванн.

Підписники сторінки Потапа з захопленням висловилися про її розкішний вигляд і відзначили, що Потапу пощастило з красивою і розумною обраницею.

Пізніше і сама Настя додала «гарячих знімків» в Instagram. Схоже, відпочинок пари вдався на славу.

Нагадаємо, під час подорожі до Іспанії Настя Каменських надихнула фоловерів новим танцем.

Фото instagram.com/realpotap/

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