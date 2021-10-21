Ослабла від нервових розладів: стало відомо, як живе після розлучення колишня дружина гумориста Петросяна Олена Степаненко

Колишня дружина Євгенія Петросяна, 67-річна Олена Степаненко ослабла від нервових розладів, пов'язаних з несправедливим, на її думку, поділом спільно нажитого з гумористом майна. Як розповів режисер Анатолій Демидов, жінка навіть опинилася під крапельницями, проте знайшла в собі сили, щоб прийти на концерт сатирика Ліона Ізмайлова.

«Вона вийшла на сцену легкою ходою, на високих підборах, помолоділа і ще більше схудла», — поділився враженнями Демидов, якого цитує Експрес-газета .

За його словами, Степаненко вже відійшла від важкого розлучення, але попереду на неї чекає вирішальний бій — 18 листопада Московський міський суд розгляне скаргу артистки на розділ майна.

Демидов зазначає, що жінка сильно змінилася, але в кращу сторону, так і її репертуар поповнився новими, життєстверджуючими монологами (відразу після розлучення вона похмуро жартувала в основному про невірних дружин).

А після концерту вона вперше за довгий час зробила заяву з приводу Петросяна і його нової обраниці — Тетяни Брухунової. Вона заявила, що розлучення пішло їй на користь, а також публічно висловилася про молоду розлучницю.

«Їй — здоров'я, щастя і радісних днів», — сказала вона.

У свою чергу Тетяна Брухунова, та й сам Євген Петросян регулярно виставляють в соцмережу фото щасливого сімейного життя, вінцем якої є їх маленький син Вагаша.

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