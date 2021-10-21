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Шоу-бізнес

Гламурний Дантес з нафарбованими очима здивував шанувальників

14:01 21 жовтня 2021
Володимир Дантес у кліпі Грустные танцы

Популярний співак Володимир Дантес, який став ведучим шоу «Розсміши коміка», здивував шанувальників несподіваним гламурним образом у новому кліпі.

У відео на пісню «Грустные танцы» DANTES з'явився в новому образі з макіяжем, що підкреслює очі, і вусами. Зйомки проходили в їдальні, яку для перетворили в забігайлівку в азіатському стилі.

«Пісня — це витвір мистецтва. Кожен може розцінювати цю роботу так, як хоче. Коли я послухав трек, то зрозумів, що, як і в багатьох моїх піснях, в ньому є нотки сарказму. Якщо вслухатися, можна зрозуміти, що не все так серйозно, як здається. Мені хочеться бути відвертим і грубити в свої 33», — прокоментував Дантес нову роботу.

Режисером кліпу став Леонід Колосовський, який використовував в роботі стилістику популярного серіалу «Гра в кальмара».

Раніше свій новий кліп «Перемога» в дуеті в групою KALUSH представила група «Океан Ельзи».

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