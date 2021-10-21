Екслідер «Ляпіса Трубецького» Міхалок побив фаната на концерті у Полтаві: глядачі відреагували бурхливо (відео)

Екслідер групи «Ляпис Трубецкой» Сергій Міхалок, що потрапив недавно у скандал через новий альбом російської групи «Каста», вдарив чоловіка, який вийшов на сцену під час концерту у Полтаві.

Крім рукоприкладства, соліст Brutto грубо вилаяв глядача.

Все почалося з того, що невідомий чоловік з гітарою вийшов на сцену. Під час перепалки зі співаком виявилося, що він не заплатив за концерт.

Співак агресивно відреагував на таку витівку й новину про те, що в того немає квитка.

Чоловік намагався дати артисту гроші і сказав, що тепер його можуть побити інші глядачі концерту. Після цих слів Міхалок знову вилаяв невідомого, почав хапати його за одяг, а потім різко вдарив чоловіка своєю головою.

Глядачі обурилися поведінкою співака, стали викрикувати образи на адресу Михалка й вимагали, щоб той пішов зі сцени. Співак намагався кидатися на фанатів, але його утримувала охорона.

Нагадаємо, лідер білоруської панк-рок-групи Сергій Міхалок у березні 2014 оголосив про розпуск групи «Ляпис Трубецкой». За тиждень до цього в мережі з'явився перший кліп нового проєкту Міхалка Brutto. З 2014 року він проживає в Києві.

Після скандальних виборів в Білорусі у серпні 2020 року, Міхалок заявив, що музиканти Brutto ніколи не визнають результати виборів та не вважають Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі.

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