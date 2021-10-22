Кінозірка Алек Болдвін на зніманнях вбив жінку-оператора і поранив режисера

На зніманні нового фільму-вестерну «Раст» в американському штаті Нью-Мексико стався трагічний нещасний випадок. 68-річний виконавець головної ролі, кінозірка Алек Болдвін, пострілами з бутафорського пістолета вбив 42-річну жінку-оператора Галіну Хатчінс і поранив 48-річного режисера Джоеля Соуса.

Як повідомляє видання People, Хатчинс померла в лікарні, куди її доставили вертольотом. Соуса проходить лікування.

Знімання зупинені, ведеться розслідування. Звинувачення акторові поки не пред'явили.

Алека бачили в сльозах біля офісу шерифа.

Поки не ясно, чи був пістолет якимось чином заряджений справжніми кулями, або ж порох, який використовується в незаряджених патронах, міг викинути якісь уламки зі ствола.

Дія фільму відбувається в Канзасі 1880-х років. Болдвін грає відомого злочинця Гарланда Раста, який тікає зі своїм 13-річним онуком після того, як підліток був засуджений за випадкове вбивство власника ранчо і засуджений до повішення.

Раніше «ФАКТИ» писали — Алек Болдвін привів на прем'єру мультика «Бебі бос 2» дружину та шістьох дітей.

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