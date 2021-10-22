Перерв не робимо, хлібом не занюхуємо: Фреймут повчило українок правильно пити горілку

Телеведуча Ольга Фреймут, яка раніше розповіла про етикет, який повинен дотримуватися при поцілунках, пояснила, чи може леді пити міцний алкоголь, зокрема, горілку, а також про те, як правильно її вживати.

У коментарі «КП» телеведуча зізналася, що горілку п'є, але тільки у коктейлях, її улюблений — «Космополітен».

Оля Фреймут каже, що горілку, на відміну від іншого міцного алкоголю — віскі або бренді — варто закушувати. Причому, не цибулиною, а бажано ікрою.

«Горілку п'ємо охолодженою з чарки. До дна. Ніс ліктем не тремо. Хлібом та іншими продуктами (предметами) не занюхувати. Одна моя колега під час поїздки у потязы випила келишок (це були її особисті запаси, я їй не наливала), потім схопила мене за голову і занюхала випите. Між першим і другим випиванням паузи не робимо. П'ємо одну чарку за одною», — стверджує телеведуча і додає, що горілка вимагає тостів під час трапези, тоді як інші напої п'ють мовчки — виняток можно зробити або у розпал вечері, або по її завершенню.

«Горілку п'ють через сумні життєві обставини. Для святкування краще вибрати шампанське. Говорити комусь „Ти мене не поважаєш, пий давай“ — неграмотно і неввічливо. Не всім здоров'я дозволяє пити такий міцний алкоголь», — додала Фреймут і згадала епізод за участі бабусі своєї старшої доньки, мешканки Великобританії.

Жінка за часів СРСР потрапила на офіційний прийом, де, на її здивування, гостям за столом наливали не вино, а горілку. На щастя, поруч з іноземкою стояв вазон, у який вона і виливала міцний алкоголь.

«Немає нічого гіршого, ніж п'яна жінка. А від горілки: волочаться ноги, псується дикція, очі розглядають ніс. Від цього навіть симпатична дама стає схожою на креветку. Все обличчя стає червоним і зім'ятим, нібито його випрали у машинці за високої температури та забули викрутити. Я вже мовчу про неконтрольовані розмови, блювоту та огидне дихання», — додала Ольга Фреймут.

Раніше телеведуча розповіла, як правильно їсти устриці, на що багато її фоловерів різко відреагували.

Фото Ольги Фреймут із соціальних мереж.

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