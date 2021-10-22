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Шоу-бізнес

Ахтем Сеітаблаєв розлучився з другою дружиною

11:07 22 жовтня 2021
Ахтем Сеітаблаєв

Режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв, який недавно видав старшу дочку заміж, розлучився з другою дружиною — продюсером Іванною Дюдюрою. Вони жили і працювали разом майже десять років. Сеітаблаєв підтвердив чутки про розлучення і назвав причину.

«Це досить емоційний момент у житті кожної людини. Непростий момент. Особливо, коли до цього мають відношення діти. Ніколи не можеш бути готовим, до того, що закінчуються почуття … Я сподіваюся, ми залишимося добрими друзями. І так само будемо тримати в полі зору одне одного і при необхідності допомагати. Ми з Іванною дійсно зробили багато, починаючи з телевізійних фільмів, закінчуючи „Хайтармою“ і „Кіборгами“. Співпраця теж додала, скажімо, до кейсу своїх важелів», — розповів Ахтем в коментарі програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

У Ахтема та Іванни є спільна дочка Софіє.

Також «ФАКТИ» повідомляли про несподіване розлучення Святослава Вакарчука, який розлучився з дружиною після 20 років шлюбу.

DZIDZIO після розлучення зберіг з колишньою дружиною Ярославою дружні стосунки, подарував їй квартиру.

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