Нова «Міс Україна» отримала корону вартістю понад три мільйони доларів

Переможницею конкурсу «Міс Україна», навколо якого напередодні розгорівся скандал через правил відбору конкурсанток, стала 22-річна Олександра Яремчук з Вінницької області. Вона отримала заповітний титул найкрасивішої дівчини країни, дизайнерську корону вартістю понад три мільйони доларів і грошовий приз — 500 тисяч гривень.

Перемога в національному конкурсі дає право Олександрі представляти Україну на міжнародному огляді красунь «Міс Світу», який пройде в грудні цього року в Пуерто-Ріко.

Про Олександру поки відомо не багато. Судячи з її сторінці в Інстаграм, дівчина любить подорожувати, охоче ділиться фото в купальнику, демонструючи струнку фігуру. Яремчук стверджує, що є прихильницею натуральної краси і не користувалася послугами пластичних хірургів.

«Ніколи не робила губи й інші уколи. Мій максимум у косметолога — чистка і догляд», — розповіла у себе в Інстаграм красуня.

За перемогу в конкурсі змагалися 25 українок з різних регіонів країни. Фінальне шоу, в якому журі вибрали кращих, відбулося пізно ввечері 21 жовтня в столичному Палаці «Україна».

«Віце-міс Україна-2021» стала 22-річна Луїза Філатова з Донецької області, «Міс глядацьких симпатій» — 20-річна Марта Резніченко з Тернополя, а титул «Міс Інстаграм» дістався 26-річній Аліні Ляшук, відомій за участю в шоу «Холостяк-10».

Також в Україні вибрали переможницю конкурсу «Міс Всесвіт». Титул отримала Анна Неплях. Красуня заявила, що любить пити горілку, чим розбурхала Мережу. А Оля Фреймут розповіла, як правильно леді вживати цей напій.

фото Instagram.com/yaremchuuk

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