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«З кожним роком люблю все сильніше»: Ілона Гвоздьова зворушливо привітала чоловіка з ювілеєм

13:49 22 жовтня 2021
Ілона Гвоздьова з чоловіком

Відома танцівниця Ілона Гвоздьова, яка потрапила днями в аварію на своєму авто, зворушливо привітала чоловіка Івана з ювілеєм. Чоловікові виповнилося 30 років. Зіркова дружина звернулася до нього в Інстаграм, зізнавшись у коханні і назвавши причини, за якими обрала саме цього чоловіка.

«Я можу назвати мінімум 30 причин, чому я стала твоєю дружиною і чому ми ось уже 12 років разом, але хочу сказати ГОЛОВНІ:
1. Коханий чоловік
2. Прекрасний батько
3. Чоловік, який зміг приборкати Левицю
4. Друг, який завжди поруч
5. Надійний тил і фундамент нашої сім'ї.

Бажаю тобі реалізувати всі свої амбіції, жити в кайф, бути прикладом для своїх дітей, завжди йти вперед, а я буду просто поруч", — написала Ілона.

Вона додала, що з кожним роком все сильніше любить чоловіка і дякує йому за дітей.

Раніше Ілона розповідала в інтерв'ю, що з Іваном вони познайомилися в метро. Спочатку вона відмовила у спілкуванні молодому, але наполегливому хлопцеві. Разом вони вже 12 років, в офіційному шлюбі — сім років, виховують доньку-першокласницю Валерію і сина Домініка, якому недавно виповнився рік.

Ілона Гвоздьова стала відомою після участі у шоу «Танці з зірками». Вона здобула перемогу в парі з Ігорем Ласточкіним. В інших сезонах виходила на паркет з Юрієм Ткачем, Дмитром Танковичем.

У новому сезоні вона відзначилася критичними зауваженнями в якості запрошеної судді шоу. Після конфлікту з MELOVIN Гвоздьова вийде з ним на паркет в новому ефірі.

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