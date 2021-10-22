«Коли вона п'є, включається демон всередині»: Джеджула звинуватив дружину в пристрасті до алкоголю

Актор і ведучий Андрій Джеджула, від якого після скандалів пішла дружина з маленькою донькою, продовжує публічно з'ясовувати стосунки. У новому інтерв'ю він звинуватив Юлію Леус в пристрасті до алкоголю. За словами Андрія, їхні сварки в 90% випадків відбувалися, коли дружина випивала зайвого.

В інтерв'ю програмі «Не бреши мені» на телеканалі Live Джеджула зізнався, що ще на початку знайомства його насторожили «відносини» Юлі з алкоголем, але тоді він нічого не зробив.

«Я цьому спочатку не надавав значення. Ну, перебрала дівчина. Юля знає, як перебрати. Коли вона п'є, включається демон всередині. Це інша людина. Начебто одного вийняли, а іншого вставили», — сказав Джеджула.

Він запевняє, що під час емоційних сварок вони могли кричати одне на одного, штовхатися, але він ніколи не підіймав руку на дружину. За словами Андрія, це Юля могла запустити в нього, що під руку потрапить.

«Вона розбила вазу і рознесла півквартири! Скинула з 16 поверху трилітрову банку, яка впала в сорока сантиметрах від мене — бух! Це було під час її вагітності. Це був жах. Я просто тікав з дому», — озвучив свою версію скандалів Джеджула.

Леус каже, що помилилася у своєму чоловікові і не очікувала, що він так агресивно поводитиметься навіть тоді, коли вона була вагітна. Після чергового скандалу вагітна жінка опинилася в лікарні. Тоді вона і вирішила піти від чоловіка.

«У нас був скандал, я розбила вазу, а він підійшов, взяв за волосся і кинув мене в скло. Мені пощастило, що я не впала животом. Крім того, він знімав на телефон все, що відбувалося», — поділилася Леус.

Нагадаємо, Юлія з донькою Аделіною пішла від Андрія близько року тому. Парочка публічно з'ясовувала стосунки, звинувачуючи один одного в маніпуляціях і насильстві. Леус з донькою живе в орендованій квартирі. Шоумен періодично показує в Інстаграм, який турботливий батько, як гуляє з донькою і бере її до себе додому.

Нещодавно Джеджула потрапив в новий скандал з жінками.

Фото Instagram.com/yla__yla, Instagram.com/djedjula

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