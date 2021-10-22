«Наша Галка в Голлівуді»: однокурсниця Галини Хатчінс, яку випадково вбив Алек Болдуін, опублікувала спогади про неї

«Вона вийшла заміж не „за Америку“, а за хлопця з непевним доходом і відбулася у новому соціумі, у новій професії», — написала полтавка Інна Якобенко

22 жовтня світ облетіла трагічна звістка про те, що американський актор, комік і письменник Алек Болдуін випадково застрелив 42-річну жінку під час зйомок фільму «Іржа», що проходили у Нью-Мексико (США). Загиблою виявилася операторка-постановниця Галина Гатчінс родом з України.

«Господи, ну як так?! Таку життєлюбку, як Галка Андросович, ще треба було пошукати!» — написала на своїй сторінці у Facebook полтавка Інна Якобенко, яка свого часу навчалася із загиблою в одній групі на факультеті журналістики Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, здобуваючи другу вищу освіту. Галина вже здобула до того фах економіста.

«Глибока, «широкоформатна», інтелігентна, а разом з тим — неймовірно цілеспрямована і одержима працелюбством, — пригадує Інна Якобенко. — Вона, на відміну від багатьох із нас, точно знала, чого хоче. І куди з якою швидкістю має рухатися. І заміж вона вийшла не «за Америку», а за хлопця свого віку з незрозумілим на той час доходом, бо Мет, красень із кіношною зовнішністю, тоді саме вирішив, що хоче стати письменником… Переїхала за океан і за 15 років відбулася! В новому соціумі, в сім’ї (як дружина і мама), в новій професії. Так, стартувала в одній із студій Лос-Анджелеса як автор документального кіно. Тут якраз і згодилося уміння глибоко копати і намагання достеменно розібратися в усьому. А з часом її поглинуло кіно художнє. Але для мене найдивовижніше було, що наша Галка в Голлівуді стала класним оператором-постановником. Погодьтеся, професія, в якій багато жінок і не нарахуєш.

Я чомусь зараз подумала, що вона сходинка за сходинкою методично підіймалася кар’єрними щаблями і обов’язково, навчившись збирати факти, писати тексти сценаріїв, класно знімати, колись захоче об’єднати всі ці уміння в наступній професії — режисера ігрового кіно. Вона точно це змогла б!

Але якийсь неймовірний, нереальний, абсурдний збіг обставин в одну секунду перекреслив усі ці «змогла б»! Не вірю… Просто не вірю… На злеті, в 42!

Мабуть, ТАМ теж потрібні такі світлі душі".

Нагадаємо, Алекс Болдуін вже прокоментував трагедію на знімальному майданчику і запропонував допомогу сім'ї загиблої.

Фото halynahutchins/Instagram



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