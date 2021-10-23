Весілля буде обов'язково: Ірина Білик розповіла, чому насправді розлучилася з чоловіком

Ірина Білик пояснила причини розлучення з російським стилістом, фотографом і режисером Асланом Ахмадовим. Після дев'яти років «гостьового шлюбу» Білик оголосила, що стосунки вичерпали себе, але спільна творчість продовжиться. В інтерв'ю ЖВЛ співачка пояснює, що люди змінюються, і трагедії в розлученні вона не бачить.

Шлюб тривав 9 років

«Так воно в житті буває: поживеш з людиною п'ять-десять років, і ти вже інший, і людина вже інша. Може тому і розлучаються люди, тому що не можуть утримати ось це перше відчуття, перші моменти», — заявила Білик.

Колишнє подружжя підтримує спілкування

Колишній сімейний союз перетворився на союз творчий. Ахмадов зняв для Білик кліп на пісню «Відпусти». Співачка обіцяє, що «з Асланом будемо працювати ще не раз, не два і не три». «Він дуже добре знімає жінок», — вважає артистка.

Про причини розлучення Білик каже просто: "Люди змінюються"

Говорячи про своє особисте життя, Білик вірить у краще. «Весілля буде в моєму житті обов'язково… Життя свою бачу щасливим… Обранця поки немає, але коли з'явиться, я розповім», — обіцяє співачка. «Покличу на весілля всіх українських зірок і всіх, кого поважаю на нашій сцені», — додала вона.

У шлюбі Білик і Ахмадова народився син Табріз

Нагадаємо, в 2015 році Білик оголосила, що вже три роки як щаслива в шлюбі. Для співачки це було дещо нове, оскільки колишні партнери так і не зробили офіційного освідчення. «Юра Нікітін кликав заміж, коли ми вже розлучилися. Діма Коляденко бігав за мною з обручкою з діамантом теж тільки після прощання. Шлюб з Дімою Дікусаром у Ріо був більше схожий на карнавал, ніж на весілля. Хоча після романтичного вінчання на березі океану ми вважали себе справжньою родиною», — згадувала Білик.

Лікарі заборонили співачці народжувати самостійно, тому молодшого сина Табріза для Білик виносила сурогатна мати.

Фото bilyk_iryna / Instagram

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