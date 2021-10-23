Весілля буде обов'язково: Ірина Білик розповіла, чому насправді розлучилася з чоловіком
Ірина Білик пояснила причини розлучення з російським стилістом, фотографом і режисером Асланом Ахмадовим. Після дев'яти років «гостьового шлюбу» Білик оголосила, що стосунки вичерпали себе, але спільна творчість продовжиться. В інтерв'ю ЖВЛ співачка пояснює, що люди змінюються, і трагедії в розлученні вона не бачить.
«Так воно в житті буває: поживеш з людиною п'ять-десять років, і ти вже інший, і людина вже інша. Може тому і розлучаються люди, тому що не можуть утримати ось це перше відчуття, перші моменти», — заявила Білик.
Колишній сімейний союз перетворився на союз творчий. Ахмадов зняв для Білик кліп на пісню «Відпусти». Співачка обіцяє, що «з Асланом будемо працювати ще не раз, не два і не три». «Він дуже добре знімає жінок», — вважає артистка.
Говорячи про своє особисте життя, Білик вірить у краще. «Весілля буде в моєму житті обов'язково… Життя свою бачу щасливим… Обранця поки немає, але коли з'явиться, я розповім», — обіцяє співачка. «Покличу на весілля всіх українських зірок і всіх, кого поважаю на нашій сцені», — додала вона.
Нагадаємо, в 2015 році Білик оголосила, що вже три роки як щаслива в шлюбі. Для співачки це було дещо нове, оскільки колишні партнери так і не зробили офіційного освідчення. «Юра Нікітін кликав заміж, коли ми вже розлучилися. Діма Коляденко бігав за мною з обручкою з діамантом теж тільки після прощання. Шлюб з Дімою Дікусаром у Ріо був більше схожий на карнавал, ніж на весілля. Хоча після романтичного вінчання на березі океану ми вважали себе справжньою родиною», — згадувала Білик.
Лікарі заборонили співачці народжувати самостійно, тому молодшого сина Табріза для Білик виносила сурогатна мати.
Фото bilyk_iryna / Instagram83
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter