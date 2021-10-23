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Леся Нікітюк влаштувала змагання з Кім Кардашьян: у кого дощик пишніше

15:00 23 жовтня 2021
Леся Нікітюк

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка відзначила нещодавно 34-річчя, вирішила ще раз трошки погрітися в променях слави американської зірки Кім Кардашьян.

З цією метою українська красуня привітала заокеанську Кім в сторіз свого Instagram з 41-м днем народження, який та відзначала 21 жовтня.

На знімку дівчата позують в схожому вбранні — блискучою пухнастою накидкою, яка дуже схожа на відомий новорічний «дощик», тільки різних кольорів.

Можливо, дівчина хотіла трошки позмагатися в тому, чия накидка краща, але потім передумала, і звернулася до Кім з «миром», підписавши знімок «Ми з тобою Amazing». Як відомо, саме цим словом Кардашьян у вересні прокоментувала крем Лесі.

І якщо голлівудська зірка підписана на Instagram Лесі, і регулярно читає її сторіз, то Нікітюк напевно отримає від неї подяку за привітання, і напевно напише про це в соцмережі.

Як писали «ФАКТИ», у вересні Нікітюк опублікувала скріншот свого директа в Instgram. У ньому згори було повідомлення від Кім Кардашьян. Американська світська левиця нібито написала українській телеведучій «Amazing» («дивовижна»).

Фото Лесі Нікітюк з соціальних мереж

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