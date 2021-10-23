Майже повністю вражено легені: стан відомого актора Валерія Гаркаліна значно погіршився

Російський актор Валерій Гаркалін («Ширлі-Мирлі», «Конвалія срібляста», «Бідна Саша», «Між нами, дівчатками») у важкому стані задихається в реанімації. На початку жовтня артист заразився коронавірусом, а зараз у нього майже повністю уражені легені, а сатурація впала до критичних 40%. Про це повідомляє Mash.

Пацієнта продовжують тримати під апаратом ЕКМО, оскільки легені не можуть нормально працювати. Також лікарі побоюються відрива тромбів і закупорки судин.

Гаркаліна привезли в лікарню 2 жовтня, і вже тоді його стан оцінювався як тяжкий. За час перебування в медзакладі Гаркалін кілька днів провів в медикаментозній комі.

Артист був вакцинований влітку 2021 року, але російською вакциною «Спутник-V». Гаркалін був у групі ризику щодо коронавірусу через вік, а також з огляду на те, що страждав на атеросклероз і свого часу переніс два інфаркти і клінічну смерть.

Фото valeriigarkalintrue/Instagram

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