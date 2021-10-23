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«Прізвище не дозволяє»: Алла Пугачова відмовилася за 50 тисяч рублів знайомитися з грузинським князем

17:13 23 жовтня 2021
«Прізвище не дозволяє»: Алла Пугачова відмовилася за 50 тисяч рублів знайомитися з грузинським князем

Близький приятель Алли Пугачової розповів про курйозний випадок в її зоряному житті — коли кар'єра пішла в ріст з піснею «Арлекіно», до неї в нічному клубі звернувся такий собі грузинський князь.

Через власника закладу — Михайла Звєздінського — він запропонував співачці величезну на той час суму — 50 тисяч рублів — щоб не тільки послухати живий виступ Примадонни, але і познайомитися з нею ближче.

За словами Звєздінського, Пугачова спочатку розгубилася від наполегливості аристократа, але потім попросила йому передати, мовляв, з князями не знайомиться, пише Експрес Газета .

«Передай йому, що я з князями не знайомлюся. Мені прізвище не дозволяє», — пожартувала співачка.

Нагадаємо, що незважаючи на ендоскопічний ліфтинг чола і SMAS-ліфтинг середньої і нижньої зон особи, яких зазнала 63-річна Пугачова, вона може страждати від сильного болю і запаморочення через «удовиного горбика» — порушень в шийному відділі хребта. Порятунком від цієї проблеми може стати тільки хірургічна операція.

фото fan-club-alla.ru/

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