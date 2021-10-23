Ніби гола: дружина онука Пугачової здивувала гостей вечірки топом-бюстьє з ефектом оголеного тіла

24-річна Олена Краснова — модель і за сумісництвом дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова — обожнює веселитися, розповідаючи про це в своєму Instagram.

Але іноді її «веселощі» не знаходить потрібного відгуку у фоловерів.

Так, минулої п'ятниці дівчина разом з Микитою вирішила провести вечірку в колі друзів перед оголошенням в Москві локдауна.

Для виходу в світ дівчина вибрала притягаючий погляди наряд — топ-бюстьє з ефектом оголеного тіла і міні-спідницю, яка підкреслила її тонку талію моделі і довгі ноги.

Олена з задоволенням позувала на камеру, пританцьовувала і демонструвала свою модельну фігуру.

Але деяким шанувальникам сімейства Пугачової спочатку здалося, що дівчина взагалі без одягу в деяких частинах, про що вони не забули вказати в коментарях на фанатських сайтах.

І тільки потім фанати Микити і його бабусі з полегшенням зрозуміли, що мораль дотримано, і Олена все-таки одягнена.

Нагадаємо, пара Микити Преснякова і Олени Краснової не поспішає обзаводитися дітьми, хоча чоловік і запевняє, що в цілому до дітей ставиться дуже добре, а своїх молодших родичів — дітей Пугачової Лізу і Гаррі — вважає просто чудовими.

Фото instagram.com/alenaakrasnova/

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