Ніби гола: дружина онука Пугачової здивувала гостей вечірки топом-бюстьє з ефектом оголеного тіла
24-річна Олена Краснова — модель і за сумісництвом дружина онука Алли Пугачової Микити Преснякова — обожнює веселитися, розповідаючи про це в своєму Instagram.
Але іноді її «веселощі» не знаходить потрібного відгуку у фоловерів.
Так, минулої п'ятниці дівчина разом з Микитою вирішила провести вечірку в колі друзів перед оголошенням в Москві локдауна.
Для виходу в світ дівчина вибрала притягаючий погляди наряд — топ-бюстьє з ефектом оголеного тіла і міні-спідницю, яка підкреслила її тонку талію моделі і довгі ноги.
Олена з задоволенням позувала на камеру, пританцьовувала і демонструвала свою модельну фігуру.
Але деяким шанувальникам сімейства Пугачової спочатку здалося, що дівчина взагалі без одягу в деяких частинах, про що вони не забули вказати в коментарях на фанатських сайтах.
І тільки потім фанати Микити і його бабусі з полегшенням зрозуміли, що мораль дотримано, і Олена все-таки одягнена.
Нагадаємо, пара Микити Преснякова і Олени Краснової не поспішає обзаводитися дітьми, хоча чоловік і запевняє, що в цілому до дітей ставиться дуже добре, а своїх молодших родичів — дітей Пугачової Лізу і Гаррі — вважає просто чудовими.
Фото instagram.com/alenaakrasnova/440
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