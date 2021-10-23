DZIDZIO, Олег Винник або Позитив: Віка з групи «НеАнгели» припустила, з ким могла б закрутити роман

Колишня учасниця гурту «НеАнгели» — 35-річна Вікторія Смеюха — завидна наречена, яку Бог не обділив голосом, красою та іншими талантами. Тому навряд чи варто дивуватися тому, що до дівчини постійно звертаються з питанням про те, коли ж вона зважиться піти під вінець.

Не встояв перед спокусою поцікавитися цією делікатною темою і Слава Дьомін у своєму YouTube-шоу «Слава +».

Як виявилося, потенційними обранцями виконавиця вважає Макса Барських, Дзідзьо, Віталія Козловського та навіть Олега Винника.

Зокрема, з приводу Козловського зірка сказала, що він дуже класний і мужній чоловік зі своєю думкою.

А ось Дзідзьо, за її словами, пропонував співачці зіграти його дружину в майбутньому фільмі. Віка не проти спробувати себе в такому ампуа, додавши, що артист їй також імпонує, як чоловік.

«У житті він серйозний, мені дуже імпонує, тому що весь час бути емоційною людина не може. Мені дуже близька взагалі ця історія, я сама розсудлива, мені подобаються люди, які вміють в житті не тільки посміятися, подуріти, але і бути в своєму світі, про щось думати, виношувати ідеї», — поділилася Сміюха.

З приводу пропозиції кандидатури співака і композитора Позитиву, Вікторія відповіла, що навряд чи б мала з ним стосунки, оскільки, музикант, за її словами, має шкідливу звичку.

«Мені імпонує Позитив, але, скажу чесно, у нього є шкідлива звичка. Я так розумію, що він зловживає іноді. Можливо, зараз він інший. Мені не подобаються чоловіки, які п'ють і курять», — заявила вона.

Також, теоретично Сміюха могла б закрутити роман з Максом Барських: «Я його як людину люблю. З Максом теж могла би бути, тому що він добрий, талановитий, успішний».

З приводу Олега Винника дівчина нехитро відповіла: «Чому б і ні?».

У той же час серед всіх названих чоловіків співачка віддала б перевагу Михайлу Хомі, і не відмовилася б від побачення. Але при цьому зазначила, що ніколи не запрошує чоловіків першою. Тому Дьомін записав для Дзідзьо голосове повідомлення, в якому запропонував йому запросити Віку на побачення.

Відзначимо, що Вікторію до зміни імені звали Катериною, у неї контральто — низький жіночий голос. У 2006 році група «НеАнгели», продюсером якої був Юрій Нікітін, випустила дебютні сингли. Після цього популярність групи швидко набирала обертів. Незмінними солістками були Вікторія і Слава Камінська. Але в 2021 році «НеАнгели» розпалися, і дівчата почали будувати сольні кар'єри.

Нагадаємо, раніше Вікторія розповіла про сумному випадку зі свого життя, який залишив слід в її долі і, можливо, вплинув на потенційне заміжжя.

Фото instagram.com/vikanablack/

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