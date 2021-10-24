«Задній фон вирішує все»: Джанабаєва заінтригувала знімками з молодшою дочкою Меладзе

Альбіна Джанабаєва вирушила на відпочинок з піврічної дочкою Агатою. За прикладом багатьох колег вона не показала обличчя дитини, зате в кадр потрапила «п'ята точка» дівчинки.

Не сховався від фоловерів й інтерес, який Агата, одягнена в маєчку в квіточку, проявила до навколишньої обстановки. Для цього вона навіть повернула голову набік і дала мамі підписати знімки «Бачу тінь навскоси».

До речі, сама 42-річна співачка на знімках теж виглядає чудово — вона для зйомки обрала зелений закритий трикотажний купальник і сонцезахисні окуляри.

Природно, «дівчатка» отримали море компліментів від фанів, які розглянули фото у всіх подробицях.

Нагадаємо, після появи в сім'ї доньки Агати Валерій Меладзе та Альбіна почали вести фотохроніку в Instagram під умовною назвою «Нотатки родаків» і регулярно смішать шанувальників новими фото .

Фото instagram.com/albinadzhanabaeva/

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