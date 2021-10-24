Букмекери назвали кандидатів «на виліт» з «Танців з зірками»

Танцювальне шоу «Танці з зірками» подолало свій екватор і в 8 ефірі, який відбудеться 24 жовтня, на паркет вийде вже 7 пар з 14. До учасників приєднаються і зірки минулих сезонів, а профі-танцюристи не тільки поставлять парам виступу, але і вийдуть разом з ними на паркет.

Одна з букмекерських контор назвала тих учасників, які мають найбільший шанс «на виліт» і на те, щоб продовжити участь в шоу.

У ТОП-3 «невезунчіків» увійшли пари Олександри Зарицької і Юрія Мєшкова, а також Артура Логая і Анни Кареліної. Трохи вище оцінено шанси Дмитра Кадная та Аліни Лі.

А ось пари Євгенії Власової та Олександра Прохорова, а також Ольги Харлан і Дмитра Дікуссара виявилися в лідерах (трохи відстав від них MELOVIN).

І, нарешті, Костянтин Войтенко з партнеркою мають рівні шанси як залишитися в проекті, так і покинути його.

Нагадаємо, в сьомому ефірі шоу покинули Джамала і каратист Станіслав Горуна.

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