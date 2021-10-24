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«Минулого року було з Лолітою»: незнайомець заінтригував Корольову зізнанням

17:08 24 жовтня 2021
Наташа Корольова

У Росії під час концерту популярної співачки Наташі Корольової, якій заборонено в'їзд в Україну, один з прихильників подарував їй квіти і зізнався зі сцени в любові до своєї дружини. Цікавий казус стався 22 жовтня в Єкатеринбурзі.

«Побачивши Вас я відразу повністю втратив дар мови. Можна я скажу до кінця? Ну якось некрасиво задом стояти до зали просто… Перший раз така ситуація трапляється… Два роки тому було… Перший раз два роки тому було… Як її звали? Ні, в тому році з Лолітою було! Сенс в тому, що два дні тому у мене була річниця весілля. Двадцять років! Я дружині пообіцяв, що я вийду сюди і подарую квіти і я скажу, що я її люблю. Лєночка! Я тебе люблю! Я готовий з тобою прожити ще три рази по двадцять! Наталя не дасть збрехати», — сказав чоловік, стоячи біля сцени після того, як подарував квіти Корольовій.

Як писали «ФАКТИ», раніше Наташа Корольова заявила, що після народження сина Архипа вони з чоловіком хотіли завести ще дитину, але всі спроби зазнали краху. Співачка тричі перенесла викидень. Також вона зізналася, що у неї є позашлюбна дочка від друга з Києва.

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