«Що Стужук, що Пустовіт»: учасник «Холостячки» Шатирко в пух і прах розніс «подружку Соню»

Учасник романтичного реаліті-шоу «Холостячка» маркетолог Андрій Шатирко, який хотів завоювати серце Ксенії Мішиної, в Instagram емоційно відповів відомій блогерці Софії Стужук, з якою товаришує, і в цьому році літав на відпочинок.

Шатирко і Стужук

Шатирко натякнув на роман Софії Стужук та Ігоря Пустовіта, теж відомого блогера.

«Холостяк» обурений тим, що у Стужук знову абьюзивні взаємини. Раніше Софія розповідала про абьюзивні стосунки з колишнім чоловіком Дмитром Стужуком, який помер у жовтні минулого року. А Ігор Пустовіт після розставання з дружиною, принизив її на всю країну.

Шатирко, прямо на вулиці висловив все, що думає про Пустовіта, що кинув дружину Сашу Бо. ⠀

«Шантажувати колишню дружину і матір дітей — це пі@ец. Говорити бруд про жінку, з якою ти жив 6 років — ти майстер, Ігор. А ось сьогодні у чоловічому діалозі зі мною на вулиці ти почав з'їжджати й нести що попало. Веселіться. І не забудьте мене обидва заблокувати. Що Стужук, що Пустовіт», — написав Шатирко.

Нагадаємо, нещодавно з'ясувалося, що відомі Instagram-блогери Саша Бо та Ігор Пустовіт розлучилися. Ігор почав зустрічатися з іншою дівчиною, яку поки приховує від передплатників.

Фото Instagram / andrew_shatyrko

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