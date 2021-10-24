26.22 / 26.42 30.38 / 30.72
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Що Стужук, що Пустовіт»: учасник «Холостячки» Шатирко в пух і прах розніс «подружку Соню»

21:25 24 жовтня 2021
Шатирко

Учасник романтичного реаліті-шоу «Холостячка» маркетолог Андрій Шатирко, який хотів завоювати серце Ксенії Мішиної, в Instagram емоційно відповів відомій блогерці Софії Стужук, з якою товаришує, і в цьому році літав на відпочинок.

Шатирко і Стужук

Шатирко натякнув на роман Софії Стужук та Ігоря Пустовіта, теж відомого блогера.

«Холостяк» обурений тим, що у Стужук знову абьюзивні взаємини. Раніше Софія розповідала про абьюзивні стосунки з колишнім чоловіком Дмитром Стужуком, який помер у жовтні минулого року. А Ігор Пустовіт після розставання з дружиною, принизив її на всю країну.

Шатирко, прямо на вулиці висловив все, що думає про Пустовіта, що кинув дружину Сашу Бо. ⠀

«Шантажувати колишню дружину і матір дітей — це пі@ец. Говорити бруд про жінку, з якою ти жив 6 років — ти майстер, Ігор. А ось сьогодні у чоловічому діалозі зі мною на вулиці ти почав з'їжджати й нести що попало. Веселіться. І не забудьте мене обидва заблокувати. Що Стужук, що Пустовіт», — написав Шатирко.

Нагадаємо, нещодавно з'ясувалося, що відомі Instagram-блогери Саша Бо та Ігор Пустовіт розлучилися. Ігор почав зустрічатися з іншою дівчиною, яку поки приховує від передплатників.

Фото Instagram / andrew_shatyrko

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Українцям перерахують пенсії: хто з початку грудня буде отримувати на 800 грн більше

пенсіонерки

З наступного року жінок позбавлять надбавки до пенсії у 25 відсотків: названо причину

зодіак

Доля зробить різкий поворот: п'ять знаків зодіаку чекають кардинальні зміни — гороскоп на тиждень з 25 по 31 жовтня

гроші

Компенсація у розмірі 25% та 9%: деякі українці отримають додаткові виплати до пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.