«Любов врятує світ»: Брежнєва похвалилася каблучкою від Меладзе за 24 тисячі доларів
Віра Брежнєва, яка мріє відправитися у кругосвітню подорож з Костянтином Меладзе, показала новий дорогий подарунок від свого чоловіка.
Фото з розкішним діамантовим кільцем-змійкою Bulgari, яке стоїть як однокімнатна квартира, вона опублікувала в Instagram.
Вартість такого кільця 640 тисяч гривень.
«Роблячи це фото вчора вранці просто в гарному настрої я ще не знала, що чоловік зробить мені сюрприз і ввечері, після двох перельотів, я опинюся в його обіймах, ми будемо святкувати наше свято разом і я буду абсолютно щасливою. Любов врятує світ», — написала щаслива Брежнєва.
Нагадаємо, Меладзе і Брежнєва офіційно зареєструвала свої стосунки у 2015 році.
У пари є кілька квартир в Україні. У Брежнєвої — п'ятикімнатна квартира в дореволюційному будинку на Десятинній. А також два комерційних приміщення в новобудовах на Печерську.
У Меладзе велика квартира й місце для авто в підземному паркінгу скляної вежі Skyline. Зараз ринкова ціна такої квартири становить 825 тисяч доларів.
Крім того, у продюсера ще одна трикімнатна квартира на Печерську у престижному ЖК «Бульвар фонтанів» та будинок в Українці.
Костянтин Меладзе також володіє нерухомістю в Москві й будинком в Італії. Житло біля озера Гарда Меладзе вважає своїм місцем сили.
Фото Instagram / ververa231
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