«Любов врятує світ»: Брежнєва похвалилася каблучкою від Меладзе за 24 тисячі доларів

Віра Брежнєва, яка мріє відправитися у кругосвітню подорож з Костянтином Меладзе, показала новий дорогий подарунок від свого чоловіка.

Фото з розкішним діамантовим кільцем-змійкою Bulgari, яке стоїть як однокімнатна квартира, вона опублікувала в Instagram.

Вартість такого кільця 640 тисяч гривень.

«Роблячи це фото вчора вранці просто в гарному настрої я ще не знала, що чоловік зробить мені сюрприз і ввечері, після двох перельотів, я опинюся в його обіймах, ми будемо святкувати наше свято разом і я буду абсолютно щасливою. Любов врятує світ», — написала щаслива Брежнєва.

Нагадаємо, Меладзе і Брежнєва офіційно зареєструвала свої стосунки у 2015 році.

У пари є кілька квартир в Україні. У Брежнєвої — п'ятикімнатна квартира в дореволюційному будинку на Десятинній. А також два комерційних приміщення в новобудовах на Печерську.

У Меладзе велика квартира й місце для авто в підземному паркінгу скляної вежі Skyline. Зараз ринкова ціна такої квартири становить 825 тисяч доларів.

Крім того, у продюсера ще одна трикімнатна квартира на Печерську у престижному ЖК «Бульвар фонтанів» та будинок в Українці.

Костянтин Меладзе також володіє нерухомістю в Москві й будинком в Італії. Житло біля озера Гарда Меладзе вважає своїм місцем сили.

Фото Instagram / ververa

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