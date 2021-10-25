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Шоу-бізнес

Помер 59-річний Гантер з серіалу «Друзі»

7:35 25 жовтня 2021
Джеймс Майкл Тайлер

Помер американський актор Джеймс Майкл Тайлер, який тяжко хворів останні кілька років.

Тайлеру було 59 років. Протягом останніх трьох років життя він мужньо боровся з раком простати, пише tmz.

Актора знали як Гантера з популярного серіалу «Друзі». Але він був ще й музикантом, любив живу музику.

Спочатку персонаж актора повинен був з'являтися лише в декількох епізодах. Симпатія глядачів до Гантер змусила сценаристів картини розширити його лінію. У підсумку Джеймс Майкл Тайлер зіграв в 148 епізодах культового серіалу.

Довгий час актор приховував хворобу від шанувальників. Але в недавньому фільмі «Друзі: Возз'єднання» він докладно розповів про своє самопочуття. Тайлер зізнався, що у нього четверта стадія раку простати.

Нагадаємо, 23 жовтня помер відомий російський режисер Олександр Рогожкін, який створив такі картини як «Особливості національного полювання», «Особливості національної риболовлі», «Особливості національного полювання у зимовий період».

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