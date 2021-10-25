26.22 / 26.41 30.39 / 30.72
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Мріяла про це»: Євгенія Власова несподівано прокоментувала виліт із «Танців з зірками»

10:26 25 жовтня 2021
Євгенія Власова

Восьмий ефір «Танців із зірками» покинула пара Євгенії Власової та Макса Леонова. Але для співачки це не стало трагедією. Вона зізналася, що навіть зраділа вильоту, оскільки дуже втомилася і від танців, і від спілкування з людьми з шоу-бізнесу. Про це Євгенія розповіла в прямому ефірі в Інстаграм відразу після шоу.

«Для мене це свобода. Я дуже втомилася. Тепер я можу не приндитися і сказати, що я давно втомилася і рада тому, що зараз відбулося. Я втомилася від цих стін, втомилася від цього павільйону, шоу-бізнесу… Це було для мене великим випробуванням — спілкуватися з людьми з шоу-бізнесу. І я рада, я знала, що так буде», — сказала Євгенія.

Вона зазначила, що в проекті залишилися дійсно найсильніші пари і закликала глядачів голосувати за своїх фаворитів. У фіналі Власова бачить Сашу Зарицьку і Костянтина Войтенко.

Також Євгенія подякувала своєму партнерові Максу Леонову. «Він стільки в мене вклав, народив мене, як танцівницю», — сказала співачка.

Нагадаємо, у восьмому ефірі учасники танцювали в тріо, на паркет повернулися улюблені учасники минулих сезонів.

Раніше Євгенія Власова хотіла покинути проект через конфлікт з Максом Леоновим. Але партнери по паркету знайшли спільну мову і продовжили участь у шоу.

Минулий ефір Макс пропустив через те, що потрапив аварію.

Восьмий ефір пропустив Дмитро Каднай, у нього підтвердився коронавірус. В інтерв'ю «ФАКТАМ» співак розповів про складнощі участі в «Танцях».

фото Instagram.com/eygeniavlasova

80

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

люди

Виплати українцям старшим за 65 років: з 1 грудня зросте мінімальна пенсія

гроші

Компенсація у розмірі 25% та 9%: деякі українці отримають додаткові виплати до пенсії

гроші

Українцям перерахують пенсії: хто з початку грудня буде отримувати на 800 грн більше

Манник

Повітряний і розсипчастий манник на кефірі: покроковий рецепт ідеальних ласощів в мультиварці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.