«Мріяла про це»: Євгенія Власова несподівано прокоментувала виліт із «Танців з зірками»

Восьмий ефір «Танців із зірками» покинула пара Євгенії Власової та Макса Леонова. Але для співачки це не стало трагедією. Вона зізналася, що навіть зраділа вильоту, оскільки дуже втомилася і від танців, і від спілкування з людьми з шоу-бізнесу. Про це Євгенія розповіла в прямому ефірі в Інстаграм відразу після шоу.

«Для мене це свобода. Я дуже втомилася. Тепер я можу не приндитися і сказати, що я давно втомилася і рада тому, що зараз відбулося. Я втомилася від цих стін, втомилася від цього павільйону, шоу-бізнесу… Це було для мене великим випробуванням — спілкуватися з людьми з шоу-бізнесу. І я рада, я знала, що так буде», — сказала Євгенія.

Вона зазначила, що в проекті залишилися дійсно найсильніші пари і закликала глядачів голосувати за своїх фаворитів. У фіналі Власова бачить Сашу Зарицьку і Костянтина Войтенко.

Також Євгенія подякувала своєму партнерові Максу Леонову. «Він стільки в мене вклав, народив мене, як танцівницю», — сказала співачка.

Нагадаємо, у восьмому ефірі учасники танцювали в тріо, на паркет повернулися улюблені учасники минулих сезонів.

Раніше Євгенія Власова хотіла покинути проект через конфлікт з Максом Леоновим. Але партнери по паркету знайшли спільну мову і продовжили участь у шоу.

Минулий ефір Макс пропустив через те, що потрапив аварію.

Восьмий ефір пропустив Дмитро Каднай, у нього підтвердився коронавірус. В інтерв'ю «ФАКТАМ» співак розповів про складнощі участі в «Танцях».

фото Instagram.com/eygeniavlasova

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