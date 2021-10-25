Зірка радянського кіно Світлана Світлична нібито пропала безвісти в Москві

Російська актриса Світлана Світлична пропала безвісти. Її шукають родичі, повідомляє «МК».

За даними видання, Світлична кілька днів не виходить на зв'язок і не з'являється у своїй московській квартирі на Погонному проїзді.

Спочатку в поліцію звернулася родичка артистки, а потім її старший син. Чоловік уточнив, що його мама пропала 21 жовтня. У квартирі на Погонному проїзді жінку не знайшли.

Відомо, що 81-річна актриса страждає деменцією. Проблеми зі здоров'ям у неї почалися минулого року після травми голови, отриманої під час зйомок.

У квітні цього року Світлична лежала у лікарні з підозрою на інсульт.

За інформацією актора Ніколаєва, Світлична не пропала, а переїхала ближче до родичів й не хоче про це говорити, передає РІА Новини.

Світлана Світлична — радянська й російська актриса, заслужена артистка РРФСР. Першою яскравою роллю стала фатальна спокусниця Анна Сергіївна в «Діамантовій руці» Леоніда Гайдая.

Першим чоловіком Світличної був актор Володимир Івашов (помер у 1995 році). У пари народилося двоє синів. Молодший Олег помер у віці 34-х років й похований поруч з батьком на Ваганьковському кладовищі.

У 1998 році Світлична вдруге вийшла заміж за барда й художника Сергія Смирнова-Сокольського. Шлюб тривав лише 27 днів.

Напередодні свого 75-річного ювілею відома актриса дала інтерв'ю «ФАКТАМ».

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