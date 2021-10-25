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Зірка «95 Кварталу» Олександр Пікалов розлучився з дружиною

11:58 25 жовтня 2021
Олександр Пікалов

Актор і художній керівник «Вечірнього Кварталу» Олександр Пікалов розлучився з дружиною після 18 років шлюбу. Про це він проговорився в інтерв'ю «Українській правді». Відповідаючи на запитання журналіста про те, як він зараз спілкується з Володимиром Зеленським, Пікалов відповів, що останній раз бачився з ним на дні народження колишньої дружини.

«Я як колишній чоловік — мене впустили, але так недалеко (сміється). Тобто там Володимир Олександрович приїхав, вони спілкувалися. Він всіх привітав, приніс подарунок, потиснув руку, 10 хвилин — і поїхав», — поділився Пікалов.

В інтерв'ю Пікалов також поділився, що залишив Ірині приватний будинок під Києвом.

«У мене ж був будинок, який залишився колишній дружині, можна туди поїхати. Це дерев'яна садиба», — сказав Олександр.

З Іриною вони одружилися в 2003 році, виховують 15-річного сина. Дружина гумориста також працює у «Кварталі».

Раніше стало відомо про розлучення DZIDZIO c співачкою Ярославою. Колишнє подружжя залишилися в дружніх стосунках.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що режисер Ахтем Сеітаблаєв розлучився з другою дружиною.

Фото Instagram.com/pikalov95_official

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