Ольга Сумська опинилася на лікарняному ліжку: що сталося

Популярна актриса Ольга Сумська, яка полюбилася багатьом українцям виконанням ролі Роксолани і недавно вразила шанувальників елегантним вбранням — хвилясті сукнею-вишиванкою в підлогу на червоній доріжці в Одесі, потрапила до лікарні.

Про медичне втручанні актриса розповіла у сторіз в Instgram. За словами Сумської, їй знадобилося пройти малоприємну процедуру — гастроскопію. А так як робили її під наркозом, то народна улюблениця була ще сонною після медичного впливу.

«Друзі, щойно відійшла від наркозу. Робили гастроскопію під наркозом, що я, власне, вам рекомендую. Так солодко поспала… Зараз будемо дивитися результати», — каже на відео Сумська.

Оскільки після медичного втручання пройшло трохи часу, язик актриси трохи заплітається.

Актриса зізналася, що після наркозу відчувала себе так, як ніби-то випила трохи алкоголю, проте вже через годину ці відчуття повинні пройти.

Лікар запевнив Ольгу Сумську, що все пройшло нормально, після чого вона повідомила шанувальникам, що їй ще належить дізнатися свій діагноз.





Гастроскопия — процедура, під час якої лікар може оглянути слизову оболонку стравоходу, шлунку і дванадцятипалої кишки за допомогою спеціального інструменту — ендоскопа, який вводиться пацієнтові у вигляді трубки через рот.

Нагадаємо, що нещодавно артистка поскаржилася на своїх сусідів, які їй запаскудили щойно вимиті вікна. Вона виклала в мережу фото, показавши, на що перетворилися вікна у її квартирі, які буквально пару днів тому привела до ладу клінінгова компанія.

Фото Ольги Сумської із соціальних мереж.

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