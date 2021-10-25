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Ризикувати під час війни не можна: розведений Пікалов розповів, чи повернеться Зеленський на сцену

16:37 25 жовтня 2021
Пікалов і Зеленський

Артист «Студії Квартал 95» Олександр Пікалов визнав, що за час президентства Володимир Зеленський трохи віддалився від своєї колишньої творчої команди і на сцену, швидше за все, не повернеться. Про це приятель президента, а до недавніх пір ще й чоловік куми Зеленського (колишня дружина Пікалова Ірина хрестила Олександру Зеленську) розповів в інтерв'ю «Українській правді».

«Я не бачу його шляху назад у „Квартал“… Він переріс „Квартал“ на 100 голів. Не думаю, що він повернеться», — вважає актор.

Пікалов не виключає, що після президентства Зеленський займеться творчістю, але вже не в форматі розважального шоу. «Може зняти якесь кіно, може, книгу», — припускає приятель президента.

Що стосується нинішніх взаємин Зеленського і «кварталівців», то вони стали більш формальними. Так, Пікалов зізнався, що не дивлячись на те, що вони з президентом дружили сім'ями, Олександр не має особистого телефонного номера голови держави.

Що стосується можливого другого президентського терміну Зеленського, то Пікалов про своє ставлення відповів напівнатяками. «По-перше, я проаналізую справи — це великий термін. По-друге, я розумію, що ризикувати сьогодні не можна. У нас йде війна», — заявив він.

Нагадаємо, раніше Пікалов розповідав, що Зеленський вже після того, як зайняв президентський пост, продовжував цікавитися виступами «кварталівців», дзвонив їм, уточнював технічні питання і іноді робив зауваження артистам.

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