«При надії»: Катерина Кухар здивувала новиною про вагітність

Балерина національної опери, суддя «Танців із зірками» Катерина Кухар в восьмому ефірі шоу проговорилася про вагітність. Коментуючи чуттєвий номер Олександри Зарицької з Юрієм Мєшковим і Олександром Прохоровим, прима здивувала зізнанням.

«Видно, що ви тренуєтеся більше за інших. Я повірила в історію вашого кохання! Напевно, я сьогодні така емоційна, тому що при надії»", — сказала Катерина.

Зарицька, трохи розгубившись, сказала, що вона не вагітна, навпаки — дуже багато тренується і навіть схудла, що помітно за її формами.

«Не ти, а я», — уточнила Кухар.

Більше нічого балерина говорити не стала, лише загадково посміхалася. Тим часом Мережа вибухнула питаннями: «Чи правда, що Катерина чекає третю дитину?» На це питання Кухар поки не відповідає.

Але в оточенні прими-балерини «ФАКТАМ» підтвердили, що це була не обмовка, Катерина дійсно чекає на дитину.

Нагадаємо, артисти балету Катерина Кухар та Олександр Стоянов разом вже більше десяти років. Весілля вони справили в прямому ефірі «Танців» в минулому сезоні.

Зіркове подружжя виховує двох дітей: сина Катерини від першого шлюбу Тимура і спільну доньку Настю.

Під час недавнього виступу в Дніпрі Катерину Кухар і Олександра Стоянова терміново евакуювали через повідомлення про мінування театру.

Також Олександр Стоянов розповів, як вони з дружиною сваряться.

фото Instagram.com/ekaterinakukhar_official

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