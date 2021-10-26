LOBODA у весільній сукні возз'єдналася з Кропівіною

Співачка Світлана Лобода, яка з розмахом відзначила свій день народження в Арабських Еміратах, приміряла весільну сукню на показі свого грузинського друга Бічоли Тетрадзе. Дизайнер закривав російський тиждень моди Mercedes-Benz Fashion Week зі своєю колекцією «Сон літньої ночі».

Вбрання демонстрували на подіумі музи та подруги дизайнера, зокрема українські топ-моделі — Юліана Дементьєва та Елла Кандиба. Також на показі була присутня колишня продюсерка Лободи Натела Крапівіна, яка припинила співпрацю зі співачкою. За лаштунками вони мило спілкувалися та позували фотографам.

Головною зіркою показу стала Лобода, яка закривала шоу виходом в розкішній весільній сукні, вручну розшитою об'ємними квітами. До речі, це вбрання створювали майстрині у Києві.

Світлана Каже, що це її перший вихід у весільній сукні. Можливо, незабаром Лобода вирушить під вінець у реальному житті.

Поки що своє особисте життя, як і місце проживання, співачка приховує. Вона натякнула, що з доньками мешкає біля моря. Швидше за все Лобода купила будинок в Іспанії.

Також Лобода розповіла, які має стосунки з батьком старшої доньки Єви.

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