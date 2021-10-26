Андрій Данилко зізнався, чому завжди носить речі чорного кольору

Зірковий детектив шоу «Маска» Андрій Данилко, який показав Олі Поляковій, як брати високі ноти, зізнався, чому завжди носить речі чорного кольору.

У новому сезоні популярного проєкту він знову не змінює свій образ: улюблені чорні джинси, светр, кепка та маска на підборідді. Але найбільше глядачів здивувало те, що Андрій Данилко з'явився на сцені у капцях.



«Я давно ходжу на ефіри у капцях, бо мені так зручно. І раніше всі говорили — це непристойно і треба взути кросівки. А зараз подивіться на останні модні тенденції — я випередив моду, адже ходжу так з 2005 року! Та й взагалі це зручно, плюс, у мене постійно відпочивають ноги, бо на сцені я на підборах, і ось — це тренд», — прокоментував Андрій Данилко каналу «Україна».

Також артист розповів про те, чому він постійно перебуває у залі у масці. Виявляється, вся річ у символізмі — маска потрібна артистові, щоб відповідати назві шоу. Більше того, за словами Данилка, він щоразу з'являється на шоу у всьому новому, просто глядачі цього не помічають.

«У мене чорних речей величезна купа. Я купую в мас-маркеті — дешево та сердито! Дуже зручна штука. Ось, мої колеги тут витрачаються на костюми — це божевільні гроші і все на один раз. А у мене така вдало придумана спецівка» , — сказав Андрій Данилко.

Нагадаємо, у першому випуску шоу «Маска»DZIDZIO знайшов свою ідеальну наречену, а під маскою Баяна переховувалася мама Вєрки Сердючки — акторка Інна Білоконь.

Також «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Данилко записав новий хіт для Вєрки Сердючки. Шанувальники в очікуванні прем'єри.

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