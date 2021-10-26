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Шоу-бізнес

«Головою бився об стіну»: Бардаш відверто розповів про бійки з Луною

16:40 26 жовтня 2021
Юрій Бардаш

Український музикант та продюсер Юрій Бардаш, який шість днів був послушником, зізнався, що застосовував насильство до своєї дружини — співачки Христини Герасимової, відомої як Луна. Про це він розповів в інтерв'ю інтернет-виданню «ГОРДОН».

«Ну, я вже про це говорив тисячу разів… Загалом, так. Ми один одного били. Так, саме так «, — сказав Бардаш.

На уточнююче запитання, він відповів, що це були ляпаси та «лящі».

«Будь-яке було. Але дітей ніколи не бив. Ніколи! Розумієте? І мене ніколи не били, і я», — додав Бардаш.

Музикант зазначив, що він кається.

«Звичайно ж! І з нею ми про це… Це була слабкість справжнісінька. Коли чоловік не може жінку словами… Коли починається рукоприкладство — це слабкість, це істерика. Я і її бив, і себе бив… Можна головою об стінку битися — чули таке?..» — сказав Бардаш і підтвердив, що таке теж було в його житті.

«Це той час, коли були наркотики. Це той час, коли не було жодного розуміння один одного. Багато кайфували, багато як би… Я не знаю, напевно, ми з нею зустрілися з нашими психологічними ранами, у кожного своїми, напрацьованими». «І — тиж! — коса на камінь, я б так сказав. Вона коса, а я камінь тоді», — сказав музикант про шлюб з Луною.

Бардаш був одружений з Луною у 2012−2018 роках. Вони мають сина Георгія.

Раніше повідомлялося, що в київському кафе стався скандал за участю родичок співачки Луни.

Фото: Instagram george. bardash

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