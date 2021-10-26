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«Дав бичка»: Міхалок пояснив побиття хлопця з гітарою на концерті у Полтаві

21:58 26 жовтня 2021
«Дав бичка»: Міхалок пояснив побиття хлопця з гітарою на концерті у Полтаві

Білоруський співак Сергій Міхалок після інциденту на концерті в Полтаві вирішив порозумітися з фанами, записавши для них відео.

За його словами, все сталося під час гарячого соло на сцені, коли він підійшов до людей. Ті, за словами лідера Brutto, були «під сливою» і активно імітували нудьгу.

«Дивлюсь, охорона вже почала виводити одного „швайка“. Думаю, ось чорт! Я кажу: давайте його на сцену сюди з гітарою! Зараз я влаштую дуель. Чувак виходить на сцену, а я у вушних моніторах. Розумію, що він що- щось грубе кричить, але слів не можу розібрати», — розповів Міхалок.

Після цього музикантові «нічого не залишалося», як вдарити глядача, що був напідпитку.

«Ну імідж вимагає. Fight, і всі справи… Я тихенько його бадьорив. Він навіть більше там не від удару, він… Не відмазуватимуся, „дав бичка“, у нас це називається», — сказав музикант.

За його словами, жодного значення конфлікту він не надав, адже й постраждалий жодних претензій не висловлював, а продовжував сидіти у залі.

Проте поліція за фактом конфлікту відкрила кримінальне провадження за статтею «Хуліганство» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Міхалок відомий як яскравий противник режиму Олександра Лукашенка і неодноразово закликав колег не виступати у Білорусі у зв'язку з акціями протесту.

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