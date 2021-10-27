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Шоу-бізнес

Красива та самотня: Даша Астаф'єва розлучилася з хлопцем

10:12 27 жовтня 2021
Даша Астаф&#39;єва

Відома співачка, модель та акторка Даша Астаф'єва, яка зачарувала шанувальників відвертими знімками топлес, зізналася, що тепер є вільною жінкою і більше не живе з бізнесменом Артемом Кімом.

Про це Даша розповіла у програмі Олексія Дурнєва «ТікТок хвилинка».

«Я можу розповісти, що наразі гарна самотня жінка. Ми з хлопцем залишилися друзями, як усі нормальні люди» , — сказала Даша.

Причини розриву вона називати не стала, як інших подробиць.

Нагадаємо, про роман Даші та Артема стало відомо у 2016 році, через рік вони заручилися, жили в одному будинку, планували весілля. Парі довелося пережити непрості випробування.

У серпні 2017 року детективи НАБУ спільно із САП затримали Артема Кіма, його звинуватили у розкраданні державних коштів. Нареченому Астаф'євій призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в серпні 2017 року.

Раніше продюсер Юрій Нікітін розповідав, що за інтим з Астаф'євою пропонували 100 тисяч доларів.

Фото Instagram.com/da_astafieva

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