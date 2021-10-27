Офіційно схвалено: названо дату виходу сиквелу легендарної «Дюни»

Продовження фантастичного фільму «Дюна», першу частину якого було представлено у вересні на міжнародному кінофестивалі у Венеції, запустять у прокат за два роки — 20 жовтня 2023 року

У кіностудія Legendary Pictures повідомили фанатам «Дюни», що «все тільки починається» і що вони «раді продовжити подорож».

This is only the beginning…



Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A — Legendary (@Legendary) October 26, 2021

Над сиквелом, як і над першою частиною, працюватиме Дені Вільнов, у «Дюні 2» (Dune: Part Two) глядачі побачать акторів з «Дюни», яких вони полюбили. Відомо, що у сценарії приділятиметься більше уваги персонажу Зендеї — Чані.

Нагадаємо, що в український прокат фільм (його бюджет становив 165 млн доларів) вийшов 16 вересня. «Дюну» — екранізацію культового роману американського письменника Френка Герберта, називали одним із найочікуваніших фільмів року.

Фото зі сторінки Legendary у соціальних мережах.

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