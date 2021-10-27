Відома українська акторка потрапила в аварію

Відома українська акторка театру та кіно Римма Зюбіна, яка раніше скаржилася на сервіс у потязі, потрапила в аварію в Києві. Про інцидент вона розповіла на своїй сторінці у Facebook. За словами акторки, водій навмисне в'їхав у її автомобіль.

«Водій виїхав на зустрічну смугу — на нашу смугу. Ми не поступилися йому місцем і він нас „покарав“. Вийшов і привітався з Данилом: „Я тобі зараз еб*ло розіб'ю“. Доброго ранку», — написала Зюбіна і опублікувала відео аварії .

Зважаючи на кадри, ніхто не постраждав.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що хореограф Ілона Гвоздьова потрапила в аварію.

Також партнер по «Танцях» Євгенії Власової Макс Леонов постраждав у ДТП.

Фото Instagram.com/rimma_ziubina

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