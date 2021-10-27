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Має народити у листопаді: Сава Лібкін повідомив про майбутнє поповнення у сім'ї

17:36 27 жовтня 2021
Сава Лібкін

Відомий український ресторатор Савелій Лібкін, у якого намагаються відібрати будинок ресторану «Дача», незабаром стане дідусем. Про це він повідомив у своєму Instagram.

Дочка ресторатора Юлія має народити у листопаді. Лібкін показав фото, на якому вона позує в ефектному вбранні.

«Юля Лібкіна. Залишився місяць», — підписав знімок ресторатор.

Про Юлію відомо, що їй 34 роки — вона мешкає в Японії та зустрічається із мешканцем цієї країни.

У коментарях до поста Лібкіна навіть назвали: «Дід японця».

Багато хто вітає його з майбутнім збільшенням сім'ї. Але є й критичний відгук: «Це ж потаємне, це особисте. Навіщо це постити у соцмережах? Тим більше, про стан своєї доньки? Я розумію, що це такий довгоочікуваний стан. Але навіщо?«

Нагадаємо, Сава Лібкін регулярно ділиться оригінальними рецептами смачних страв, один із них — одеський рецепт «ікри з синеньких».

Фото: Instagram savvalibkin

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